Україна домовилася з кредиторами про умови конфіденційності, переговори відбудуться наступного тижня

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів.

Зокрема, Україна та Спеціальний комітет кредиторів досягли згоди щодо умов конфіденційності та розпочнуть переговори на рівні Міністра фінансів та кредиторів наступного тижня.

У спільній заяві Мінфіну та кредиторів зазначається, що 30 червня у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні відбулася зустріч між делегацією України, членами Спеціального комітету кредиторів України та представниками МВФ.

Читайте такожГолова МВФ похвалила депутатів і Кабмін

«За підсумками зустрічі, Україна та члени Спеціального комітету кредиторів досягли домовленості про умови забезпечення конфіденційності, що дозволить представникам Міністерства фінансів та кредиторів провести переговори по суті можливого рішення, які розпочнуться наступного тижня. Сторони домовилися проводити переговори в дусі доброчесності, без будь-яких попередніх умов та маючи на меті досягнення угоди щодо умов боргової операції якомога швидше», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМВФ запропонує Україні визнати російський кредит держборгом - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд закликав Україну та її кредиторів продовжувати зусилля з досягнення згоди для врегулювання питань фінансування та заборгованості у рамках програми економічних реформ української влади за підтримки Фонду.