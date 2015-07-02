Moody's знизило рейтинг Греції до рівня Caa3
Американське агентство Moody's знизило рейтинг загрузлої в борговій кризі Греції з рівня Caa2 до Caa3.
Обидва показника вважаються "сміттєвими" і свідчать про високий кредитний ризик, повідомляє Deutsche Welle.
Нова оцінка знаменує поточне становище Афін, не здатних на даний момент забезпечити виплати за борговими зобов'язаннями.
Раніше знизило рейтинг Греції і два інших агентства - Fitch і Standard & Poor.
Раніше Moody's погіршувало рейтинг грецьких облігацій в кінці квітня. При цьому не виключено і подальше зниження показників Греції, так як ймовірність отримання Афінами грошей від міжнародних кредиторів знизилася.
Читайте такожНацбанк виключає повторення в Україні "грецького сценарію
Як повідомляв УНІАН, Греція отримала найкращі пропозиції від кредиторів, однак запланований на неділю референдум все-таки відбудеться. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у своєму зверненні до грецького народу.