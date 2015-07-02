Три теплоелектростанції "Центренерго" можуть продати різним інвесторам

16:23, 02 липня 2015
Фондовий ринок
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За словами Демчишина, три електростанції «Центренерго» перебувають у різних умовах роботи і викликають різний інтерес з боку інвесторів

/ tsn.ua

Приватизацію трьох теплоелектростанцій, що входять до складу держкомпанії «Центренерго», може бути проведено для кожної станції окремо.

Про це на прес-конференції сказав глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Так, це можливо. Такий варіант обговорюється", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Демчишина, три електростанції «Центренерго» перебувають у різних умовах роботи і викликають різний інтерес з боку інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір залучити радника до процесу приватизації державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», яка експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

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Довідка УНІАН. 78,29% акцій «Центренерго» належать державі, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

У травні Кабінет міністрів України схвалив приватизацію в поточному році Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», ряду морських портів, компанії «Центренерго», а також решту держчасток у підприємствах теплової генерації та обленерго. Всього до списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

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