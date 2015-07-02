Фонд держмайна для підготовки до приватизації зняв з торгів акції 45 компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) призупинив торги на біржових аукціонах пакетами акцій 45 державних компаній.

Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації».

Зокрема, Фонд призупинив торги держпакетами 46% акцій "Черкасиобленерго" на торгах на фондовій біржі "Іннекс" і 25% акцій "Сумиобленерго" – на Українській фондовій біржі.

Крім того, Фонд призупинив торги 49,57% акціями машинобудівного заводу «Аметист», 30% акцій Нікопольського заводу трубопровідної арматури, 37,58% акцій Львівської вугільної компанії, 100% акцій "Фотона", 99,67% акцій Іллічівського рудоремонтного заводу, 98,51% акцій Білоцерківського заводу ГТВ і 99,98% акцій Артемівського машинобудівного заводу "Побєда труда".

Читайте такожТри теплоелектростанції "Центренерго" можуть продати різним інвесторамЯк повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-квітня 2015 року становили 113,6 млн грн, що становить 0,7% від встановленого на поточний рік плану.

Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується одержати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн грн.

Фонд державного майна України затвердив список з 30 підприємств, частки держави в яких підлягають приватизації в 2015 році через ФДМУ та його регіональні представництва.

Зокрема, планується приватизація 100% державної частки в «Президент Готелі», 99,994% держчастки в «Українському банку реконструкції та розвитку», 99,659% - в «Українській енергозберігаючій сервісній компанії», 51% - у страховій компанії «Спецексімстрах», 50,45% - у підприємстві «Керамнадра».