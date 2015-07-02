Група ICU купує у "Сбербанку Росії" компанію "Тройка Діалог Україна"

Одна з великих фінансових і інвестиційних груп "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) уклала договір з «Сбербанком Росії» про придбання 100% частки в статутному капіталі компанії з управління активами, адміністратора пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна», повідомила прес-служба групи.

Згідно з повідомленням, перехід права власності на частки у статутному капіталі буде здійснено після отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, а також погоджень Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У повідомленні наголошується, що станом на 31 травня 2015 року в управлінні придбаної компанії знаходилося 121 млн грн, а сама компанія входить в трійку лідерів з обслуговування недержавних пенсійних фондів.

Довідка УНІАН. Група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) працює на ринку України з 2006 року і спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківських послугах, управлінні активами інститутів спільного інвестування. До складу групи входять інвестиційна компанія та компанія з управління активами.

З 2007 року до середини минулого року посаду голови ради директорів групи займала нинішня глава Національного банку України Валерія Гонтарева, під її керівництвом ICU стала найбільшим керуючим активами публічних фондів в Україні, найбільшим торговцем цінними паперами і лідером в інвестиційно-банківському бізнесі.