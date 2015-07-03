Російські рубль і фондові індекси впали слідом за цінами на нафту
11:09, 03 липня 2015Фондовий ринок
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З початку торгів зниження показників не зупиняється.
REUTERS
На торгах у п'ятницю, 3 липня, російський ринок акцій відкрився обвалом.
За даними Московської біржі, індекс ММВБ впав на 0,25%, до 1637, 02 пункту.
Індекс РТС знизився на 0,58%, до 926,62 пункту.
Крім того, знижується рубль по відношенню до долара і євро.
Читайте такожМедведєв оцінив збиток РФ від санкцій €25 мільярдів і передбачив його збільшення в разиЗокрема, курс долара виріс на 0,15% і склав 55,68 рубля.
Курс євро виріс на 0,29% до 61,85 рубля.
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