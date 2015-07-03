Російські рубль і фондові індекси впали слідом за цінами на нафту

На торгах у п'ятницю, 3 липня, російський ринок акцій відкрився обвалом.

За даними Московської біржі, індекс ММВБ впав на 0,25%, до 1637, 02 пункту.

Індекс РТС знизився на 0,58%, до 926,62 пункту.

Крім того, знижується рубль по відношенню до долара і євро.

Читайте такожМедведєв оцінив збиток РФ від санкцій €25 мільярдів і передбачив його збільшення в разиЗокрема, курс долара виріс на 0,15% і склав 55,68 рубля.

Курс євро виріс на 0,29% до 61,85 рубля.