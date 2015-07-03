Європейські індекси знижуються в очікуванні грецького референдуму

Провідні фондові індекси Європи в п'ятницю демонструють негативну динаміку в очікуванні проведення референдуму в Греції 5 липня, свідчать дані бірж, передає Прайм.

Сьогодні вранці британський індекс FTSE 100 втратив 0,2%, до 6617,16 пункту, французький CAC 40 - 0,03%, до 4834,23 пункту, німецький DAX 30 - 0,07%, до 11091,08 пункту.

У п'ятницю віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, що курує економічний і валютний союз, заявив, що європейський уряд готовий запропонувати Греції технічну допомогу в разі відновлення переговорів після недільного референдуму.

Греції не вистачає коштів на фінансування зобов'язань, а партнери по ЄС вимагають нових жорстких реформ в обмін на кредити. Прем'єр Греції Алексіс Ціпрас призначив на 5 липня референдум щодо пропозицій кредиторів і закликав виборців від них відмовитися.

"Ринок досить сліпо слідує за потоком новин, які часто суперечать одні одним. Інвестори навіть не намагаються передбачати перспективи", - сказав агентству MarketWatch ринковий аналітик Charles Stanley Джеремі Бетстоун-Карр.

Стримати негатив в п'ятницю може внутрішня статистика. Зокрема, дослідницька організація Markit Economics повідомила, що композитний індекс ділової активності в промисловості і сфері послуг (PMI) 19 країн єврозони, за остаточною оцінкою, в червні зріс до 54,2 пункту з 53,6 пункту в травні. Аналітики очікували збереження остаточної оцінки в червні на рівні попередньої - 54,1 пункту.

Крім того, в п'ятницю будуть опубліковані дані за обсягом роздрібних продажів у єврозоні за травень. На думку аналітиків, в звітному місяці показник збільшився в порівнянні з квітнем на 0,1%. У річному вираженні обсяг роздрібних продажів у єврозоні зріс на 2,3%.