Мінфін у липні позичатиме гроші на аукціонах із продажу облігацій

Міністерство фінансів України планує в липні провести два аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, зокрема розраховує провести розміщення валютних облігацій терміном обігу 12 місяців.

Згідно з опублікованим на сайті Мінфіну графіком аукціонів, їх проведення заплановане на 14 і 21 липня. На першому аукціоні Мінфін має намір запропонувати інвесторам гривневі облігації терміном обігу 2 роки, на другому – валютні облігації з терміном обігу 12 місяців.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів 23 червня, вперше після майже тримісячної перерви, провело аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики, в ході якого залучило до держбюджету 140,032 млн дол. у результаті розміщення облігацій терміном обігу 12 місяців під 8,66% річних.

В останнє до цього Мінфін провів успішне розміщення ОВДП 3 квітня, продавши в ході аукціону «військові» облігації для юридичних осіб на 164 тис. грн, після чого проведення аукціонів призупинилося на тлі ведення переговорів із кредиторами про часткову реструктуризацію українських боргів.

Читайте такожМінфін у травні позичив на внутрішньому ринку майже 4 мільярди для Фонду гарантуванняДо розміщення «військових» облігацій на 164 тис. грн, у березні 2015 року, а також після цього розміщення, у квітні-травні, Мінфін не залучав кошти до держбюджету на ОВДП-аукціонах.

Водночас Мінфін проводив позаринкове розміщення облігацій для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» та державних банків на 29,3 млрд грн, а також для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб на 7,1 млрд грн.

Станом на 1 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 488,499 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 357,821 млрд грн, або понад 70% їх загального обсягу.