В Україні до кінця вересня визначать компанії для пріоритетної приватизації

21:15, 03 липня 2015
Фондовий ринок
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Цієї осені Кабмін має визначитися з 15 компаніями для пріоритетної приватизації.

Кабмін має визначити 15 компаній для приватизації / Фото УНІАН

Кабінет міністрів України планує до кінця вересня 2015 року визначити перелік з 15 компаній, які підлягають пріоритетній приватизації.

Про це йдеться у розпорядженні кабінету міністрів № 662-р від 27 травня 2015 року.

"Наступним кроком для початку процесу приватизації повинна стати підготовка до кінця вересня 2015 року Фондом держмайна разом з Мінекономрозвитку переліку суб’єктів господарювання, що підлягають пріоритетній приватизації (15 суб’єктів господарювання)", - йдеться у розпорядженні.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України схвалив приватизацію в поточному році Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», ряду морських портів, компанії «Центренерго», а також залишилися держчасткою в підприємствах теплової генерації і обленерго. Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

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