Fitch зберегло інвестиційний рейтинг Росії на рівні "BBB-"
02:03, 04 липня 2015Фондовий ринок
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло інвестиційний рейтинг Росії на рівні "BBB-" з негативним прогнозом.
У мінекономрозвитку РФ це рішення назвали очікуваним / telegraf.com.ua
Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си.
У мінекономрозвитку РФ це рішення назвали очікуваним. "...зараз курс рубля та інфляція знаходяться не на позамежних рівнях, процентна ставка ЦБ регулярно знижується, відтік капіталу зменшується, ситуація з державним і корпоративним боргом стабільна", - процитувало агентство ТАСС заяву представниці МЕР Олени Лашкиной.
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Fitch - єдине з трьох великих агентств, що залишило рейтинг Росії на інвестиційному рівні.
Раніше повідомлялося, що агентства S&P і Moody's знизили рейтинг Росії до "сміттєвого".
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