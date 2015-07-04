Fitch зберегло інвестиційний рейтинг Росії на рівні "BBB-"

Про це повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

У мінекономрозвитку РФ це рішення назвали очікуваним. "...зараз курс рубля та інфляція знаходяться не на позамежних рівнях, процентна ставка ЦБ регулярно знижується, відтік капіталу зменшується, ситуація з державним і корпоративним боргом стабільна", - процитувало агентство ТАСС заяву представниці МЕР Олени Лашкиной.

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Fitch - єдине з трьох великих агентств, що залишило рейтинг Росії на інвестиційному рівні.

Раніше повідомлялося, що агентства S&P і Moody's знизили рейтинг Росії до "сміттєвого".