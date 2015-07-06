Рубль і російські індекси обвалилися на тлі ситуації з Грецією

Російський рубль на торгах у понеділок, 6 липня, впав по відношенню до євро і долара на тлі результатів референдуму в Греції, свідчать дані Московської біржі.

Так, курс євро виріс на 0,28% - до 62,44 руб.

Долар піднявся на 0,40% - до 56,40 руб.

Читайте такожУ Німеччині заявили, що після референдуму складно уявити переговори з ГрецієюНа референдум в Греції, який відбувся 5 липня, більшість населення країни - 61,31% - висловилися проти умов кредиторів («за» проголосували 38,69%). ЄС скликає 7 липня екстрений саміт єврозони. Крім того, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер проведе 6 липня термінову зустріч з головою Євроради Дональдом Туском. Між тим, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що уряд країни відновить переговори з кредиторами у понеділок, 6 липня. Аналітики вважають, що вихід Греції з єврозони є зараз найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій.

Слідом за обвалом рубля знижується і російський ринок акцій.

Індекс ММВБ впав на 0,55%, до 1622,61 пункту.

Індекс РТС знизився на 1,42%, до 906,52 пункту.