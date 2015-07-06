Грецький референдум обвалив фондові ринки Європи

На середину дня індекс Stoxx 50, що відображає динаміку цін на блакитні фішки єврозони, впав на 1,88%, до 3377 пунктів. За тиждень індекс знизився на 2,65%. Індекс Франкфуртської біржі DAX 30 знизився на 1,21%, індекс Паризької біржі CAC 40 — на 1,55%. Головний індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 упав на 0,93%, повідомляє РБК.

Лідерами падіння стали акції європейських банків. Індекс Stoxx 600 Banks впав на 2,2%, акції найбільшого європейського банку HSBC втратили 3,7% на торгах у Гонконгу і відкрилися на 1,1% нижче рівня закриття в Лондоні. Незважаючи на те, що європейські кредитні організації зменшували свою присутність в Греції, вони можуть постраждати від занепокоєння інвесторів через можливий вихід країни з єврозони.

На тлі зростання долара через втечу інвесторів з ризикових активів на американську валюту після референдуму в Греції і нафта дешевшає: вартість бареля нафти сорту Brent до 12:00 знизилася на 2,3%, до $59,2.

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На референдумі в Греції, який відбувся у неділю, проти запропонованих кредиторами заходів жорсткої економії виступили 61,31% голосуючих, за — 38,69%. Кредитори вимагали від Греції проведення пенсійної реформи і різкого зниження бюджетних витрат. Реалізація заходів жорсткої економії була умовою для надання Афінам нових кредитів.

Після підбиття підсумків референдуму фінансові аналітики з JPMorgan і Barclays вважають вихід Греції з єврозони базовим сценарієм.

«Незважаючи на те, що ситуація нестабільна, вихід Греції з єврозони виглядає найбільш ймовірним», — йдеться в повідомленні, випущеному JPMorgan за підсумками голосування. В ньому також зазначається, що вихід країни з валютного союзу може відбуватися «хаотично».