Грецький референдум обвалив фондові ринки Європи
Європейські фондові ринки впали на новинах про відмову Греції від умов європейських кредиторів.
На середину дня індекс Stoxx 50, що відображає динаміку цін на блакитні фішки єврозони, впав на 1,88%, до 3377 пунктів. За тиждень індекс знизився на 2,65%. Індекс Франкфуртської біржі DAX 30 знизився на 1,21%, індекс Паризької біржі CAC 40 — на 1,55%. Головний індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 упав на 0,93%, повідомляє РБК.
Лідерами падіння стали акції європейських банків. Індекс Stoxx 600 Banks впав на 2,2%, акції найбільшого європейського банку HSBC втратили 3,7% на торгах у Гонконгу і відкрилися на 1,1% нижче рівня закриття в Лондоні. Незважаючи на те, що європейські кредитні організації зменшували свою присутність в Греції, вони можуть постраждати від занепокоєння інвесторів через можливий вихід країни з єврозони.
На тлі зростання долара через втечу інвесторів з ризикових активів на американську валюту після референдуму в Греції і нафта дешевшає: вартість бареля нафти сорту Brent до 12:00 знизилася на 2,3%, до $59,2.
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На референдумі в Греції, який відбувся у неділю, проти запропонованих кредиторами заходів жорсткої економії виступили 61,31% голосуючих, за — 38,69%. Кредитори вимагали від Греції проведення пенсійної реформи і різкого зниження бюджетних витрат. Реалізація заходів жорсткої економії була умовою для надання Афінам нових кредитів.
Після підбиття підсумків референдуму фінансові аналітики з JPMorgan і Barclays вважають вихід Греції з єврозони базовим сценарієм.
«Незважаючи на те, що ситуація нестабільна, вихід Греції з єврозони виглядає найбільш ймовірним», — йдеться в повідомленні, випущеному JPMorgan за підсумками голосування. В ньому також зазначається, що вихід країни з валютного союзу може відбуватися «хаотично».