ЄБРР може купити частку в "Райффайзен Банку Аваль"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість інвестування в акціонерний капітал другого за величиною банку з іноземним капіталом в Україні «Райффайзен Банку Аваль», повідомляється на сайті міжнародної фінансової установи.

Згідно з повідомленням, ЄБРР має намір стати найбільшим міноритарним акціонером банку.

Як сказано в повідомленні, можлива участь ЄБРР в капіталі українського банку поряд з планованими капіталовкладеннями материнської структури банку «Райффайзен Банк Інтернаціональ» підтримає стратегію розвитку «Райффайзен Банку Аваль» і стане позитивним сигналом для ринку в період важкої економічної й політичної кризи в Україні.

Читайте такожЄБРР готовий надати Україні $1 мільярд за умови проведення реформЯк повідомляв УНІАН, Міжнародна фінансова група «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія), представлена в Україні дочірнім банком Райффайзен Банк Аваль», не планує залишати український ринок і веде переговори про докапіталізацію української «дочки» за участю Європейського банку реконструкції та розвитку. Переговори ведуться з метою, щоб ЄБРР зайшов у капітал «Райффайзен Банку Аваль», суму докапіталізації буде оприлюднено після завершення переговорів.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія), що володіє понад 96% акцій банку.

За підсумками 2014 року «Райффайзен Банк Аваль» отримав 1,367 млрд грн збитків у результаті девальвації гривні, що змусило банк сформувати додаткові резерви і переглянути валютну позицію, а також внаслідок припинення діяльності у Криму і погіршення економічних умов на Донбасі.