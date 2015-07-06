Усі держпідприємства протягом трьох років стануть акціонерними товариствами

Кабінет міністрів України планує протягом трьох років завершити акціонування усіх унітарних державних підприємств.

Відповідна інформація міститься у Стратегії підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженій розпорядженням уряду від 27 травня.

При цьому перелік держпідприємств, що підлягають трансформації з унітарних в акціонерні, буде затверджено до кінця вересня поточного року.

Підлягатимуть акціонуванню насамперед підприємства, що перебувають у списку приватизації, а також підприємства зі значними фіскальними ризиками.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив список з 30 підприємств, частки держави в яких підлягають приватизації у 2015 році через ФДМУ та його регіональні представництва.

Зокрема, планується приватизація 100% державної частки у «Президент Готелі», 99,994% держчастки в Українському банку реконструкції та розвитку, 99,659% - в Українській енергозберігаючій сервісної компанії, 51% - у страховій компанії «Спецексімстрах», 50,45 % - у підприємстві «Керамнадра».

Крім того, до переліку увійшли Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і зберігання автологічної крові та її компонентів (держчастка - 50,998%), «Азовмаш» (50%), українсько-швейцарське підприємство «Тема» (40%), кондитерське підприємство «Світ ласощів» (40%), авіакомпанія «Горлиця» (35,694%), Новогалещинська біофабрика (33,33%), підприємство «Торговий флот Донбасу» (25,1%), м'ясомолочний комбінат «Сіверський» (25%), «Одесапроект» (13,64%), «Емальхімпром» (12,455%) і «Укрсоцбанк» (0,00004%).

Кабмін має намір до кінця 2015 року передати функцію оцінки та нагляду за фіскальними ризиками державних підприємств Міністерству фінансів.