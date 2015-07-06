У Яценюка хочуть створити холдингову компанію для управління держпідприємствами

Кабінет міністрів України може створити холдингову компанію для управління державними підприємствами, або передати цю функцію спеціально створеному державному органу.

Відповідна інформація міститься в стратегії підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженій розпорядженням уряду від 27 травня.

Згідно зі стратегією, централізований підхід до управління держпідприємствами є рекомендацією Організації економічного співробітництва і розвитку.

Остаточне рішення про форму централізованого управління буде прийнято після аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, який має бути завершений до кінця вересня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку розраховує до кінця року призначити за допомогою номінаційного комітету нове керівництво 15-20 найбільших державних компаній.

Також міністерство має намір найближчим часом представити законодавчі ініціативи, спрямовані на прискорення процесу корпоратизації держкомпаній, спрощення бюрократичної процедури зміни їх керівництва, а також забезпечення повного розкриття фінансової й виробничої інформації.