"Газтек" Фірташа збільшив свою частку в "Рівнегазі"

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія «Газтек» - збільшила свою частку в газопостачальному підприємстві «Рівнегаз» до 47,75% з 31,67%.

Про це йдеться в повідомленні «Рівнегазу» в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як наголошується в повідомленні, пакет акцій компанії «Агрокомплект» скоротився до 0% з 16,08%.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим з ним структурам належать пакети акцій в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запо-" "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.