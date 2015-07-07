У Держдумі придумали, як приборкати рейтингові агентства

У Росії розроблено законопроект про діяльність рейтингових агентств, він вже прийнятий у другому і третьому читаннях минулого тижня, який посилює покарання Центробанку в разі невиконання його розпоряджень, пишуть "Известия".

За невиконання приписів передбачені покарання - зміна керівництва агентства, а у разі повторного порушення протягом року — і зовсім виняток агентства з реєстру.

Проект закону був внесений до Думи в лютому цього року на тлі дій "великої трійки" рейтингових агентств — Fitch, Moody's і Standard&Рoor's. На початку року ці агентства різко знизили суверенні рейтинги Росії, причому два останніх — до «сміттєвого» рівня (ВВ+). Таку поведінку російська влада розцінили як необґрунтовану і політично ангажовану.

З цієї причини чиновники вже неодноразово раніше пропонували перестати орієнтуватися на дії «великої трійки», а законопроект покликаний знизити залежність фінсистеми Росії від політично мотивованих дій міжнародних агентств.

Внесення до реєстру не є обов'язковим, але тільки при цій умові агентства зможуть присвоювати рейтинги в регуляторних цілях, тобто, у випадках посилань на кредитні рейтинги в законодавстві РФ. Наприклад, рейтинги юридично важливі при інвестуванні тимчасово вільних коштів держкорпорацій і федерального бюджету, коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту, пенсійних накопичень, власних коштів, резервів страхових організацій тощо. При цьому, відповідно до законопроекту, акредитовані агентства не вправі будуть відмовлятися від присвоєння кредитних рейтингів і відкликати вже присвоєні у зв'язку з рішеннями органів влади іноземних держав.

Експерти не виключають, що в подальшому список заходів впливу може бути розширений Центробанком у вигляді окремих інструкцій і положень. При цьому вони вважають, що застосування щодо рейтингових агентств таких заходів, як штрафи або тимчасова заборона діяльності, пов'язане з рядом труднощів.