Американські та європейські інвестори хочуть купити "Центренерго"

У придбанні державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», яка включена до приватизаційного списку на 2015 рік, зацікавлені інвестори зі США та Євросоюзу, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Я був на переговорах у Франції і США, там великий інтерес», – сказав він.

За словами Яценюка, прихід прозорих зарубіжних інвестицій дасть можливість дисциплінувати енергетичну галузь і відкрити доступ до західних ринків капіталу.

«Новим власником «Центренерго» має стати точно не українська компанія», – підкреслив прем'єр.

Крім того, Яценюк зазначив, що приватизація держкомпанії має бути публічною і відкритою, особливо в частині формування цінових пропозицій.

«Центренерго» має бути публічно приватизований, за відкритою процедурою», – наголосив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір залучити радника до процесу приватизації державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», яка експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, приватизація трьох теплоелектростанцій, що входять до складу держкомпанії «Центренерго», може бути проведена для кожної станції окремо.

У травні Кабінет міністрів України схвалив приватизацію в 2015 році Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», низки морських портів, компанії «Центренерго», а також решти держчасток у підприємствах теплової генерації та обленерго. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Довідка УНІАН. 78,29% акцій «Центренерго» належать державі, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа-Банку».