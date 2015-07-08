Китайський фондовий ринок обвалився майже на 7% - понад 500 компаній призупинили торги

Індекс Шанхайської фондової біржі на відкритті торгів у середу, 8 липня, впав на 6,4%. А індекс CSI300, що включає найбільші компанії в Шанхаї і Шеньчжені, впав на 6,7%, повідомляє Reuters.

Понад 500 компаній призупинили торги своїми паперами на Шанхайській і Шеньчженьській біржах.

Всього з середини червня акції китайських компаній подешевшали на 30%.

У червні аналітики BlackRock, Credit Suisse і Bank of America заявили, що на китайському ринку утворився «міхур» і попередили про тривалу корекцію.

Читайте такожКитай приступив до реалізації стратегії зміни економіки Азії і всього світу в своїх інтересах - ЗМІ

За розпорядженням Держради КНР Комісія з регулювання ринку цінних паперів призупинила всі IPO.

Провідні брокери погодилися внести $19 млрд у фонд стабілізації ринку, який буде інвестувати у біржові фонди (ETF) паперів з високою капіталізацією.