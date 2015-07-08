Обвал на біржах Китаю став найбільшим за 20 років - втрати оцінили в трильйони доларів

Сотні китайських компаній зупинили котирування своїх цінних паперів через різкий обвал фондових бірж Китаю. Тим часом Пекін намагається зупинити найбільший спад вартості акцій за останні двадцять років.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що ще кілька місяців тому китайський фондовий ринок був світовим лідером зі зростання. Однак тепер фондові біржі КНР страждають від різкого обвалу через маржинальну торгівлю, або використання боргів для покупки цінних паперів. Вона породила побоювання появи "економічного міхура".

Таким чином, цінні папери компаній, що котируються на фондових біржах КНР, втратили значну частину своєї вартості. Загальна сума збитків становить близько 3 трильйонів доларів.

Китайські компанії відреагували на це зупинкою торгів на Шанхайській і Шеньчженьській біржах.

Офіційний Пекін намагається стабілізувати основні показники, скуповуючи акції компаній з високою ринковою капіталізацією, скорочуючи первинну публічну пропозицію і зменшуючи торговельні збори. Але поки що все це не спрацювало.

Зростання обох китайських бірж цього року становить 36%, хоча ще місяць тому цей показник становив 122%. Таким чином, за період з 12 червня Шанхай і Шеньчжень разом впали на третину. Це найбільш масштабне скорочення в Китаї з 1992 року.

Минулого року в МВФ визнали, що Китай обігнав США і став першою економікою в світі. Свій економічний успіх Пекін намагався використати для посилення політичної ваги у світі. Нещодавно в Китаї офіційно створили "конкурента" Світового банку і МВФ. Головою АБІІ, швидше за все, стане колишній міністр фінансів Китаю Цзінь Ліцюнь. А сам банк запрацює в кінці 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, індекс Шанхайської фондової біржі на відкритті торгів у середу, 8 липня, впав на 6,4%. А індекс CSI300, що включає найбільші компанії в Шанхаї і Шеньчжені, впав на 6,7%.

Понад 500 компаній призупинили торги своїми паперами на Шанхайській і Шеньчженьській біржах.