Фондовий ринок Японії знижується слідом за китайським

Ключовий індекс Токійської фондової біржі (ТФБ) Nikkei, що відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, в середу впав нижче 20 тис. пунктів вперше з 18 червня. Згідно з біржовими даними, станом на 12:35 за місцевим часом він опустився більш ніж на 2,2%, повідомляє ТАСС.

Ширший індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, також впав на 2,6%.

Котирування в Токіо негативно відреагували на зниження на фондовому ринку Китаю, де індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite на відкритті впав на 6,97%. Цей показник з 12 червня знизився більш ніж на 33% через побоювання інвесторів щодо економічного "міхура".

Китайські біржові індекси продовжують знижуватися, незважаючи на ряд заходів, вжитих владою та брокерами. Зокрема, Народний банк Китаю (Центробанк) 27 червня оголосив про зниження процентних ставок і резервних вимог, а найбільші брокерські компанії КНР 4 липня домовилися про спільні дії щодо стабілізації фондового ринку.

Комітет з контролю над цінними паперами КНР проводить перевірку на предмет маніпулювання ринком з боку учасників торгів, зацікавлених у падінні вартості акцій.