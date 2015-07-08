Основні приватизаційні конкурси відбудуться наприкінці року - Білоус

Основні приватизаційні конкурси цього року, які включатимуть пріоритетний продаж компанії «Центренерго», Одеського припортового заводу і шести обленерго, відбудуться в листопаді-грудні у вигляді відкритих аукціонів, заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус на засіданні уряду.

«Ми прийняли рішення щодо пріоритетних активів, які будуть пропонуватися на відкритих аукціонах, скажімо так, дуже відкритих конкурсах в цьому році. Серед основних активів - «Центренерго», Одеський припортовий завод, шість невеликих локальних станцій і шість обленерго, пакети акцій яких будуть запропоновані на відкритому тендері методом відкритого аукціону. Основні продажі плануються на листопад-грудень цього року», - сказав він.

За словами Білоуса, ФДМУ вже займається залученням радників із приватизації та передпродажною підготовкою стратегічних об'єктів приватизації.

«Зараз проводиться робота з вибору радників з інвестиційних банків за великими об'єктами. Робота вже проводиться, щодо деяких об'єктів ми вже готуємо інформацію, передаємо акції», - підкреслив голова Фонду держмайна.

Також Білоус зазначив, що потенційні інвестори виявляють великий інтерес до ОПЗ і «Центренерго».

«Ми ведемо активні переговори щодо Одеського припортового, можу сказати відверто, що пройшло вже 7 зустрічей попередніх, є дуже багато зацікавлених... Крім того, представники Gaz de France (друга за величиною в Європі газова компанія - УНІАН) підтвердили, що буквально протягом трьох днів вони проведуть презентацію перед радою директорів про можливу інвестицію. Сказали, що більше 50% вірогідність того, що вони підуть на цю приватизацію, їм це дуже цікаво», - сказав голова ФДМУ.

Він також повідомив, що приватизаційні плани України будуть представлені на інвестиційній конференції у Вашингтоні 13 липня.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв протокольне рішення зобов'язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості негайно передати Фонду державного майна пакет акцій державної компанії «Центренерго» для проведення подальшої приватизації.

У травні Кабмін схвалив приватизацію цього року Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», низки морських портів, компанії «Центренерго», а також держчасток, що залишилися в підприємствах теплової генерації та обленерго. Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.