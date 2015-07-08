Яценюк наказав терміново готувати "Центренерго" до приватизації

Кабінет міністрів України прийняв протокольне рішення зобов'язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості негайно передати Фонду державного майна пакет акцій державної компанії «Центренерго» для проведення подальшої приватизації.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що можливості приватизації «Центренерго» будуть представлені на інвестиційних конференціях, які пройдуть в США та країнах Євросоюзу.

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«Уряд вимагає негайної передачі Фонду держмайна пакета акцій «Центренерго», як було прийнято розпорядженням Кабінету міністрів», - сказав Яценюк, звертаючись до міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Яценюк наголосив, що будь-які бар'єри в процесі приватизації є технічними й можуть бути усунені в найкоротші терміни.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава уряду зазначав, що в придбанні державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», яку включено до приватизаційного списку на 2015 рік, зацікавлені інвестори із США та Євросоюзу. Він наголошував, що прихід прозорих зарубіжних інвестицій дасть можливість дисциплінувати енергетичну галузь і відкрити доступ до західних ринків капіталу. Крім того, зазначив Яценюк, приватизація держкомпанії має бути публічною й відкритою, особливо в частині формування цінових пропозицій.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську та Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належать державі, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».