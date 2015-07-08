Демчишин готовий виконати наказ Яценюка за наявності реального західного покупця "Центренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості готове передати пакет акцій «Центренерго» Фонду державного майна України (ФДМУ) для подальшої приватизації підприємства за наявності реального західного інвестора, який буде готовий озвучити попередні цінові пропозиції, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду.

«Нехай вони (ФДМУ - УНІАН) переконають всіх, що є реальний покупець. Якщо буде зрозуміло, що є покупець відповідальний, іноземний, готовий забезпечити станції вугіллям, відповісти на всі питання, купити вугілля державних шахт, хто буде проти, шановні? Тільки за. Але зараз передати акції і взимку бігати за Фондом держмайна, просити, щоб вони якимсь чином допомагали якісно управляти підприємством? Я не знаю», - сказав він.

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За словами міністра, новий власник підприємства може зажадати підвищення тарифів.

«Собівартість 1 кВт електроенергії, яку виробляє «Центренерго», становить 70 копійок. Це державна компанія. Приватна компанія у вигляді ДТЕК переконує нас, що собівартість - 99 копійок. Тому в таких умовах передати підприємство, яке виробляє 30% теплової електроенергії, балансуючої, яка закриває зараз піки, власнику, який потім прийде і скаже, що собівартість на 25%-30% вище, і буде вимагати підвищення тарифу, ризиковано», - відзначив голова Міненерговугілля.

Також Демчишин відзначив, що приватизація «Центренерго» буде більш прийнятною після завершення дослідження Антимонопольним комітетом конкурентного середовища на ринку електроенергії та вжиття відповідних заходів за його результатами.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв протокольне рішення зобов'язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості негайно передати Фонду державного майна пакет акцій державної компанії «Центренерго» для проведення подальшої приватизації.

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк відзначав, що в придбанні державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», яка включена в приватизаційний список на 2015 рік, зацікавлені інвестори зі США і Євросоюзу.