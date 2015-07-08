Яценюк закликав продати великі держкомпанії іноземцям за ринковою ціною

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни. Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

«Прийняття рішення про прозору і публічну приватизацію – це називається реформа й імідж України. За всю історію один раз було проведено публічну, прозору приватизацію "Криворіжсталі", 10 років тому, - сказав Яценюк. - Я наполягаю на тому, що така приватизація, де залучаються не українські олігархи через змову з урядом, а коли залучаються інституційні інвестори, має відбутися до кінця цього року. Це імідж країни».

Яценюк наголосив, що приватизація повинна пройти прозоро. «За принципом: хто дав найвищу ціну, і ми знали, що це дійсно іноземний інвестор. Крім того, має бути збережений, соціальний пакет, як, наприклад, щодо Одеського припортового заводу. Країна повинна показати нові підходи до приватизації держвласності, коли заходить інвестор, змінюється менеджмент, і коли держкомпанія перестає бути «гаманцем», а стає компанією, яка правильно управляється, платить гідну зарплату».

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна, як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій ряду підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». На вересень-грудень запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і ряду інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ і 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго». Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».

Навесні поточного року Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектору представив план приватизації державних підприємств. Всього у списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як зазначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції у Вашингтоні й Парижі.