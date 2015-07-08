Радники із приватизації поліпшать підготовку держкомпаній до продажу - Білоус

Фонд державного майна розраховує на скасування норми про обов'язковий продаж 5-10% акцій об'єктів приватизації через українські біржі, а також на полегшення залучення радників з приватизації, і вже підготував відповідні законодавчі ініціативи.

Про це заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус на засіданні уряду в середу.

«Ми внесли на розгляд зміни до приватизаційного закону, щоб скасувати 5-10% (пакетів акцій об'єктів приватизації, що підлягають обов'язковому продажу через біржі - УНІАН) щодо стратегічних об'єктів приватизації», - сказав він.

За словами голови ФДМУ, відповідні зміни до приватизаційного законодавства необхідно прийняти до кінця липня.

«Я сподіваюся, що ми встигнемо до кінця липня це провести, щоб я не продавав 5 або 10% на біржі, а ми сконцентрувалися на процесі наприкінці року», - підкреслив він.

Також Білоус зазначив, що залучення радників з приватизації дасть змогу розширити кількість претендентів на купівлю держактивів і підвищити якість попередньої продажної підготовки і проведення аукціонів.

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«Для чого вони (радники з приватизації - УНІАН) нам потрібні? Для того, щоб залучити більшу кількість потенційних глобальних інвесторів. Ми разом з ними, вони - з бізнес-сторони, ми - з юридичної точки зору, виконали всі процедури, щоб пройшли ці тендери», - сказав голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв заявляв, що діючі в Україні біржі необхідно виключити з процесу приватизації, оскільки вони не забезпечують прозорого ціноутворення і стягують занадто великі комісійні.

За словами Білоуса, основні приватизаційні конкурси поточного року, які включатимуть пріоритетну продаж «Центренерго», Одеського припортового заводу і 6 обленерго, пройдуть у листопаді-грудні поточного року на відкритих аукціонах.