Одеський припортовий завод хочуть продати за $500 мільйонів

Фонд державного майна як ключовий орган, що здійснює процеси приватизації в Україні, очікує виручити близько 500 млн дол. за 99,7% акцій Одеського припортового заводу, продаж якого буде проведено до кінця 2015 року, повідомив на брифінгу в Києві голова ФДМУ Ігор Білоус.

«Ми плануємо великі конкурси і сподіваємося на великий інтерес до Одеського припортового заводу. За моїми оцінками, (очікуємо виручити - УНІАН) – не менш як 0,5 млрд дол. за пакет 99,7% акцій», - сказав Білоус.

Білоус зазначив, що керівництво Фонду вже зустрічалося з потенційними учасниками тендеру. І більшість із них – відомі компанії, які планували взяти участь у приватизації, зокрема у приватизації ОПЗ у попередні роки.

«Більшість компаній, які проявляють інтерес, вони публічні і торгуються на Лондонській і Нью-Йоркській біржі. Я б не хотів називати імена, але можу сказати, що це всі західні компанії. І більшість з них брали участь у попередній приватизації. Зокрема і приватизації ОПЗ. Як ви знаєте, були дві спроби, але вони були припинені з різних причин», - сказав Білоус.

Він наголосив, що інвестори розглядають не лише сам завод, але й перевалочний термінал. «Це великий бізнес, і тут ще можна посперечатися, що є більш прибутковим - термінал чи завод. Але кон'юнктура на ринку добра, і підприємство – добре. Зараз багато дискусій – продавати підприємство чи ні. Так ось – продавати», - запевнив Білоус.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на голову Фонду держмайна, основні приватизаційні конкурси цього року, які включатимуть пріоритетний продаж компанії «Центренерго», Одеського припортового заводу і шести обленерго, відбудуться в листопаді-грудні у вигляді відкритих аукціонів.

«Ми прийняли рішення щодо пріоритетних активів, які будуть пропонуватися на відкритих аукціонах, скажімо так, дуже відкритих конкурсах в цьому році. Серед основних активів - «Центренерго», Одеський припортовий завод, шість невеликих локальних станцій і шість обленерго, пакети акцій яких будуть запропоновані на відкритому тендері методом відкритого аукціону. Основні продажі плануються на листопад-грудень цього року», - сказав Білоус.

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За словами Білоуса, ФДМУ вже займається залученням радників із приватизації та передпродажною підготовкою стратегічних об'єктів приватизації. «Зараз проводиться робота з вибору радників з інвестиційних банків за великими об'єктами. Робота вже проводиться, щодо деяких об'єктів ми вже готуємо інформацію, передаємо акції», - наголосив голова Фонду держмайна.

Також він зазначив, що потенційні інвестори виявляють великий інтерес до ОПЗ і «Центренерго».

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.