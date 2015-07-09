Білоус хоче отримати від Демчишина акції "Центренерго" до кінця тижня

Пакет акцій державної компанії «Центренерго» у розмірі 78,29%, продаж якого має відбутися до кінця 2015 року, буде передано Фонду держмайна до кінця тижня, сказав у ході брифінгу в Києві голова фонду Ігор Білоус

«Пакет акцій повинен бути переданий сьогодні-завтра», - сказав Білоус.

При цьому він наголосив, що Фонд не розглядає варіант поділу пакета акцій компанії в ході приватизації. «Ми не допускаємо такого поділу, але це питання не в нашій компетенції», - зазначив Білоус.

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Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належать державі, решта 21,71% акцій компанії приватизовані: 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа-Банку».

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, у купівлі державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» зацікавлені інвестори з США і Євросоюзу. Прихід прозорих зарубіжних інвестицій дасть можливість дисциплінувати енергетичну галузь і відкрити доступ до західних ринків капіталу, вважає прем’єр. Крім того, наголошував Яценюк, приватизація держкомпанії має бути публічною і відкритою, особливо в частині формування цінових пропозицій.

Також Кабінет міністрів України прийняв протокольне рішення зобов'язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості негайно передати Фонду державного майна пакет акцій державної компанії «Центренерго» для проведення подальшої приватизації. Однак міністр енергетики Володимир Демчишин заявляв, що Міненерговугілля готове передати пакет акцій «Центренерго» Фонду державного майна України для подальшої приватизації підприємства за наявності реального західного інвестора, який буде готовий озвучити попередні цінові пропозиції.