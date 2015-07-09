Голова Фонду держмайна обіцяє не допустити до приватизації покупців із Росії

Фонд державного майна України (ФДМУ) поряд із залученням радників з приватизації має намір також залучати аудиторів компаній «Великої четвірки» до оцінки об'єктів приватизації та планує ретельно відстежувати кінцевих бенефіціарів компаній, які братимуть участь у приватизаційних конкурсах.

Про це сказав голова ФДМУ Ігор Білоус у ході прес-конференції в Києві.

«Так, ми будемо залучати аудиторів та відслідковувати зв'язки (учасників торгів – УНІАН), насамперед з Росією», - сказав Білоус.

При цьому він уточнив, що російські компанії не будуть допускатися до приватизації.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна, як ключовий орган, що здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». На вересень-грудень запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і низки інших енергооб'єктів. Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».

Навесні поточного року Кабінет міністрів України представив план приватизації державних підприємств. Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як відзначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може відбутися вже у другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції у Вашингтоні й Парижі.