Голова Фонду держмайна обіцяє не допустити до приватизації покупців із Росії
ФДМУ залучатиме аудиторів та відслідковуватиме зв'язки учасників торгів насамперед із Росією.
Фонд державного майна України (ФДМУ) поряд із залученням радників з приватизації має намір також залучати аудиторів компаній «Великої четвірки» до оцінки об'єктів приватизації та планує ретельно відстежувати кінцевих бенефіціарів компаній, які братимуть участь у приватизаційних конкурсах.
Про це сказав голова ФДМУ Ігор Білоус у ході прес-конференції в Києві.
«Так, ми будемо залучати аудиторів та відслідковувати зв'язки (учасників торгів – УНІАН), насамперед з Росією», - сказав Білоус.
При цьому він уточнив, що російські компанії не будуть допускатися до приватизації.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна, як ключовий орган, що здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». На вересень-грудень запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і низки інших енергооб'єктів. Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».
Навесні поточного року Кабінет міністрів України представив план приватизації державних підприємств. Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.
Як відзначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може відбутися вже у другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції у Вашингтоні й Парижі.