Ключовий фондовий індекс Китаю після різкого обвалу зростає рекордними темпами

Ключовий фондовий індекс Китаю показав максимальне дводенне зростання з 2008 року, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

За підсумками сьогоднішньої торгової сесії індекс Shanghai Composite зріс на 4,54%, досягнувши позначки 3877,8 пункту. Напередодні індекс Shanghai Composite ріс ще швидше (всього за день він зріс на 5,76%), а між тим, ще на початку тижня котирування акцій на китайських біржах стрімко падали, так що владі країни довелося вживати екстрених заходів для підтримки стабільності на фондовому ринку.

Зокрема, 8 липня комітет Держради з контролю та управління державним майном заборонив підконтрольним центральній владі Китаю держкомпаніям продавати свої акції на біржах.

«Знадобився якийсь час, щоб вжиті державою заходи подіяли, і ринок нарешті показав результати», — пояснив Bloomberg трейдер Shenwan Hongyuan Group Co. у Шанхаї Джеррі Альфонсо.

За його словами, торги акціями будуть припинені ще на якийсь час, тому що «компанії і регулятори, очевидно, хочуть, щоб вони відновилися без наслідків для фондового ринку в цілому».

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Як повідомляв УНІАН, обвал фондових бірж Китаю став найбільшим за останні двадцять років. Цінні папери компаній, що котируються на фондових біржах КНР, втратили значну частину своєї вартості. Загальна сума збитків становить близько 3 трильйонів доларів.