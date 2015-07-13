ЗМІ: криза фондового ринку негативно позначиться на економічній ситуації в Китаї

Про це попереджають експерти, опитані газетою The Wall Street Journal, передає ТАСС.

Як зазначається, минулого тижня "китайській владі вдалося стабілізувати фондовий ринок країни шляхом прямого чи опосередкованого втручання з боку уряду", який, зокрема, надав брокерським компаніям мільярди доларів для можливості придбання ними нових пакетів акцій.

Заходи влади також включали заборону на здійснення певних угод щодо цінних паперів, надання більш вигідних кредитних умов для інвесторів, а також заборону для деяких трейдерів розпродавати наявні у них акції, граючи при цьому на подальше зниження їх вартості, пише газета.

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При цьому опитані виданням експерти вважають, що спад, який мав місце, "сильно підірве розвиток фондового ринку КНР і завдасть удару по і без того проблемній економіці країни", породивши сумніви в тому, чи зможе китайська влада впоратися з ще більшою кризою. Регулятори ринку КНР також "можуть зіткнутися зі значними проблемами залучення іноземних інвесторів", відзначає The Wall Street Journal, додаючи, що активність зарубіжних гравців на китайських біржах нині помітно знизилася.

У той же час деякі аналітики визнають, що нинішні дії Пекіна допомогли запобігти катастрофічним наслідкам для всієї економіки країни. Однак при цьому вони відзначають, що тепер китайська влада буде просто змушена проводити економічні та структурні реформи з метою недопущення подібних криз в подальшому, повідомляє газета.

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Видання наводить думку професора Пекінського університету Майкла Петтіса, за словами якого, уряду КНР тепер, зокрема, доведеться вирішувати серйозне завдання щодо послаблення залежності економіки країни від зовнішнього боргу. "Одна із стратегій, якої, швидше за все, будуть дотримуватися китайські лідери після біржового краху, полягає в тому, щоб стримати зростання боргу шляхом уповільнення зростання самої економіки", - припускає він.

The Wall Street Journal відзначає, що через відсутність надійного фондового ринку, а також через введені владою КНР істотні обмеження на можливість первинного розміщення акцій (IPO) для компаній країни, китайські бізнесмени зіткнуться з браком каналів фінансування для своїх нових проектів. "Більше 1 тис. китайських компаній стояли в черзі на проведення IPO, але в цьому місяці регулятори позбавили їх цієї можливості, - пише газета. - У зв'язку з цим багато експертів вважають подібні заходи контрпродуктивними, так як вони підривають діяльність компаній, що динамічно розвиваються, і лише додають ринку невпевненості".

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Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, зростання економіки КНР складе в нинішньому році 6,8% При цьому в наступному році очікується уповільнення темпів зростання до 6%.