Яценюк американським бізнесменам: Україна потребує приходу інвесторів

«Я запрошую американський бізнес брати участь у приватизації українських державних підприємств», - сказав він.

За словами прем'єра, Україна потребує приходу інвесторів, які зможуть принести кращий досвід корпоративного управління та прозорих правил ведення бізнесу.

«Щоб покращити управління державного сектора економіки, нам потрібен дуже сильний і сучасний приватний сектор. Тому нам потрібен ваш досвід, ваші технології, ваші спеціалісти на місцях, які зможуть підтримати українську економіку в напрямку підвищення її привабливості», - зазначив глава уряду.

Яценюк підкреслив, що залучення інвестицій, що супроводжуються приходом нових технологій і культури управління, може дати Україні якісний поштовх у розвитку, створивши нові робочі місця та забезпечуючи економічне зростання.

«Ми як уряд зацікавлені в отриманні більшого обсягу податкових надходжень, а ви як люди з бізнесу зацікавлені у великих прибутках. Наші інтереси збігаються, і нас обов'язково очікує успіх», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк закликав приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро й за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.

Фонд державного майна, як ключовий орган, що здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25% пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». На вересень-грудень запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і низки інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; в грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго». Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».

Як відзначають в уряді, основна мета масштабної приватизації – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції у Вашингтоні та Парижі.