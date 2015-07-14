Компанія, де працювала Яресько, увійде в капітал найбільшого українського онлайн-магазину

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні.

«Horizon Capital, який є американською компанією з управління активами, анонсував інвестицію в український Amazon (лідер онлайн-ритейлу США - УНІАН), який називається Rozetka.ua», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ринок електронної комерції в Україні в 2014 році скоротився до 1,6 млрд дол., що на 20% менше порівняно з 2013 роком.

До списку лідерів за ринковими частками у 2014 році увійшли 13 інтернет-магазинів: Rozetka – 37,9%, «Алло» – 10,6%, Fotos – 6,6%, «Фокстрот» – 6,6%, «Мобіллак» – 4,9%, Comfy – 3,7%, «Цитрус» - 3,7%, «Ельдорадо» – 3,7%, Fotomag – 2,9%, «Сокіл» – 2,3%, «Dешевше» – 2%, Repka.ua – 1,4%, FoxMart – 1,1%.

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Довідка УНІАН. Horizon Capital є приватним фондом прямих інвестицій, який спеціалізується на інвестиціях в компанії з середньою капіталізацією і великим потенціалом зростання і прибутковості в Україні, Білорусі та Молдові. Наразі Horizon Capital управляє трьома фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) і Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) з більш як 600 млн дол.