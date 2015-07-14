Влада Китаю запідозрила робота в обвалі фондового ринку

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на китайське видання China Daily.

Регулятор вважає, що недавній обвал на китайському фондовому ринку був спровокований однією з програм компанії, яка допомагала спекулянтам здійснювати операції.

Програма HOMS дозволяла учасникам ринку отримувати позикові засоби, що перевищують їхній первісний капітал до десяти разів. У результаті відбувалися спекулятивні угоди, які призвели до обвалу ринку.

У понеділок, 14 липня, співробітники Комітету несподівано відвідали офіс Hundsun Technologies «для збору доказів», повідомив прес-секретар регулятора Ден Ге.

Представник самої компанії відкинув звинувачення, назвавши їх «непрофесійними і несправедливими». Він зазначив, що система HOMS є лише «технічним інструментом» і не могла стати причиною обвалу фондових ринків.

Програма HOMS, розроблена в травні 2012 року на основі хмарних технологій і спочатку була призначена для приватних інвестиційних фондів. З її допомогою керівники могли одночасно розділити один рахунок на кілька субрахунків і керувати ними одночасно. Таким чином фонд вибудовував ефективнішу систему управління ризиками.

Однак фінансові компанії і онлайн-кредитори скористалися перевагами системи для ведення брокерських рахунків і торгували з великим кредитним плечем.

Для регулятора ця сфера виявилася мертвою зоною і він не зміг відстежити високомаржинальні угоди, здійснювані з допомогою такого програмного забезпечення. Тепер Комітет з контролю над цінними паперами намагається звинуватити розробника програми.

З початку червня ринкова вартість китайських акцій на основних біржах країни різко скоротилася. Фондові індекси знизилися більш ніж на 30 відсотків.

Щоб стабілізувати ситуацію, в останні два тижні влада країни пішла на безпрецедентні заходи: заборонили акціонерам і топ-менеджерам компаній продавати акції протягом півроку, ввели «замовлення» на купівлю акцій, а також встановили заборону на «короткі позиції за цінними паперами.

Крім того, були знижені процентні ставки, скасовані раніше заплановані публічні розміщення акцій та пом'якшені умови кредитування.