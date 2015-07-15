Казахстан залучив $4 мільярди шляхом розміщення євробондів

Казахстан розмістив єврооблігації на $4 млрд, повідомив міністр фінансів РК Бахит Султанов, передає ІА Zakon.kz.

«Вчора ми розмістили євробонди на 4 млрд доларів. Заявка була майже 10 млрд, книга, тому можна сказати, що досить успішно Казахстан розмістився. Це перше розміщення такого великого обсягу після довгої невизначеності на тлі грецьких подій, на тлі переговорів «шістки» з Іраном», - сказав Султанов.

Він зазначив, що задоволений підсумками розміщення суверенних євробондів.

Міністр уточнив, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету.

Читайте такожКазахстанці "профінансували" Росію за півроку на 2,8 мільярда доларів24 червня міністр національної економіки РК Ерболат Досаєв повідомляв, що Казахстан має намір залучити за допомогою розміщення єврооблігацій понад $2 млрд. «Сума в залежності від них, все що необхідно для фінансування дефіциту бюджету... від 2 млрд доларів і вище», - сказав Досаєв.