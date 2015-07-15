Компанія, де працювала Яресько, офіційно повідомила про купівлю частки в Rozetka.ua

Згідно з прес-релізом інвестфонду, фінансування цієї транзакції здійснюється за рахунок коштів Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), який знаходиться під управлінням Horizon Capital.

При цьому фінансові та інші деталі угоди не розголошуються.

«Це є важливою інвестицією для нас, яка чітко демонструє нашу відданість і віру в потужний потенціал зростання України. Країна пропонує справжні можливості зростання для інвесторів, і ми дуже раді інвестувати в «Розетку» разом з підприємцями, які є піонерами в швидкозростаючій економіці знань в Україні і прагнуть до подальших інновацій і зростання», - цитується в повідомленні засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна.

Як повідомляв УНІАН, раніше про намір інвестфонду Horizon Capital увійти в капітал Rozetka.ua заявив на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

За даними Української асоціації директ-маркетингу, ринок електронної комерції в Україні в 2014 році скоротився до 1,6 млрд дол., що на 20% менше порівняно з 2013 роком. При цьому в сегменті онлайн-торгівлі електронікою і побутовою технікою Rozetka.ua займає 39,7% ринку.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії Rozetka.ua є дружина українського бізнесмена Владислава Чечоткіна Ірина Чечоткіна.