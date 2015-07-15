Обвал рубля і російських індексів не припиняється

Російський рубль на торгах в середу, 15 липня, продовжив падіння по відношенню до євро і долара, свідчать дані Московської біржі.

Так, курс євро виріс на 0,36% - до 62,44 руб.

Долар піднявся на 0,21% - до 56,62 руб.

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Індекс ММВБ впав на 0,53%, до 1638,28 пункту.

Індекс РТС знизився на 0,95%, до 911,04 пункту.

На ринок чинить тиск ситуація з Іраном.