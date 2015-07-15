Акції Twitter подорожчали після неправдивого повідомлення про продаж компанії

Акції Twitter під час торгів 14 липня зросли більш ніж на 8% після того, як ЗМІ поширили повідомлення про можливу купівлю соціальної мережі. Пізніше з'ясувалося, що ця новина фейкова, пише Slon.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомлення про те, що Twitter розглядає пропозицію про поглинання, було опубліковано на сторінці з адресою bloomberg.market, оформлення якої імітувало дизайн сайту агентства Bloomberg (сторінка якого знаходиться за адресою bloomberg.com). Зазначалося, що покупцем може виступити Google, зазначає Financial Times.

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У самому Bloomberg заявили, що новина є фальшивою. Пізніше в Twitter також підтвердили Reuters, що повідомлення про купівлю компанії не відповідає дійсності. За підсумками торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі акції соцмережі піднялися на 2,6%.

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У середині травня жертвою фейкових повідомлень стала косметична компанія Avon. Якась PTG Capital Partners в своїх матеріалах на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила, що запропонувала купити Avon, оцінивши одну акцію в $18,75. Після цього вартість паперів Avon зросла майже на 20%. Пізніше в Avon повідомили, що не отримували жодної пропозиції про поглинання, а діловим ЗМІ не вдалося зв'язатися з PTG Capital Partners.