ЗМІ повідомили про найбільше шахрайство в історії фондового ринку Росії

Про це пише російський Forbes з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, мова може йти про найбільшоме за всю історію російського фондового ринку шахрайство.

За словами джерела в правоохоронних органах, зникло кілька мільярдів рублів активів, які перебували в брокері «Таск Квадро Сек'юрітіз».

За даними рейтингового агентства RAEX, ринкова вартість цінних паперів у депозитарії компанії станом на 30 червня 2014 року становила 3 млрд рублів.

Раніше в «Таск Квадро Сек'юрітіз» переводилися активи клієнтів депозитарію ЦМД і КК «Алемар», які компанія продала, а грошові кошти вивела в невідомому напрямку.

Зокрема, один з клієнтів ЦМД не може повернути акції загальною вартістю 1,2 млрд руб., а цілий ряд банків, компаній та фізичних осіб раніше подали в суди позови на суми розміром до декількох десятків мільйонів рублів.

Як пояснює джерело, близьке до слідства, вони переводили акції другого ешелону для подальшого продажу, але ні цінних паперів, ні грошей назад не отримували.

24 лютого 2015 року Банк Росії відкликав у «Таск Квадро Сек'юрітіз» ліцензії на здійснення брокерської, дилерської та депозитарної діяльності, пояснивши своє рішення «неодноразовими протягом одного року порушеннями законодавства про цінні папери.

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За даними Forbes, в даний час УВС по Центральному адміністративному округу Москви розслідує кримінальну справу за ст. 160 Кримінального кодексу РФ (привласнення або розтрата). При цьому директор брокера Вадим Кисельов вже чекає суду в СІЗО, як повідомляють джерела, він сам з'явився в поліцію з повинною, але відмовився свідчити проти себе.

Член ради директорів УК «Алемар» Дмитро Кареєв, що представляє інтереси нових власників компанії (компанія змінила власників в кінці 2014 року), розповів Forbes, що його компанія звернулася в правоохоронні органи і намагається повернути активи.