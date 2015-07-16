ЄБРР допоможе Україні розвинути ринок капіталу

Представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та Міністерства фінансів підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку меморандум про розвиток ринку капіталу в країні, повідомив глава НКЦПФР Тимур Хромаєв на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора НКЦБФР, НБУ і Мінфін підписали меморандум з ЄБРР про розвиток ринку капіталу в Україні», - написав він.

Як пізніше повідомила прес-служба НБУ, меморандум містить оновлену оцінку потреб українського ринку капіталу, кроки з розвитку розрахунково-депозитарної інфраструктури, нові інструменти ринку капіталу як альтернативу банківському сектору, план дій із збільшення ліквідності, допомогу в побудові ефективних регуляторів та нормативно-правової бази.

«Національний банк України вітає підписання меморандуму і зусилля ЄБРР, спрямовані на підтримку розвитку ринків капіталу в Україні. Для нас це один з пріоритетів у реформуванні фінансового сектору країни, який підкріплюється комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року», - цитує прес-служба НБУ слова заступника голови регулятора Олега Чурія, який підписав документ.

Читайте такожЄБРР виділить Україні $300 мільйонів кредиту для закупівлі європейського газуЯк повідомляв УНІАН, раніше глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер заявляв, що банк готовий підтримувати фінансовий сектор України.

Довідка УНІАН. ЄБРР – один із найбільших фінансових інвесторів в Україну. Станом на 1 липня 2014 року, банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) на реалізацію 329 проектів.

Програма сприяння торгівлі ЄБРР в даний час працює з вісьмома українськими банками. На даний момент за програмою надано 1,5 млрд євро на підтримку торгових операцій в Україні, з яких понад 175 млн євро було надано в 2014 році.

У 2010 році ЄБРР розпочав ініціативу (Local Currency and Capital Markets Initiative), спрямовану на стимулювання в країнах операцій кредитування в місцевих валютах, а також на розвиток місцевих ринків капіталу. Ініціатива має на меті мобілізацію місцевих джерел внутрішнього фінансування, знижуючи залежність від валютного кредитування і пов'язані з цим валютні ризики.

У рамках цієї ініціативи було запропоновано для закріплення загальних намірів щодо посилення ринку капіталу в Україні укласти меморандум про взаєморозуміння між Національним банком України, Міністерством фінансів України, Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку і Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у розвитку місцевих ринків капіталу в Україні.