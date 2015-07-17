Яценюк просить депутатів дозволити продати "Центренерго" і ОПЗ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду наступної пленарної сесії ухвалити рішення про приватизацію «Центренерго», Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром» та низки інших державних активів у межах затвердженого урядом плану приватизації.

«Я сподіваюся, що Верховна Рада на наступній пленарній сесії ухвалить рішення про приватизацію», - сказав прем’єр.

Також прем'єр наголосив, що процес приватизації має бути публічним та прозорим для іноземних інвесторів.

«Зараз американці і європейці будуть дивитися, яким чином проходитиме приватизація. Кабмін ухвалив рішення про приватизацію деяких енергетичних об'єктів - це компанія «Центренерго», Одеський припортовий завод, «Сумихімпром», кілька обленерго. Це має бути продано без фіктивних умов, кому можна брати участь у конкурсі з приватизації, кому - не можна. Це має бути продано за принципом: хто більше заплатив, той і отримав власність. Це має бути продано за умови відповідного соціального пакету для працівників», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк наголошував на необхідності приватизувати держкомпанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.

Навесні поточного року Кабінет міністрів України у рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як зазначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції у Вашингтоні і Парижі.