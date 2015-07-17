Китай на порятунок фондового ринку витратив більше, ніж резерви Росії

На порятунок фондового ринку Китай витратив суму, що перевищує міжнародні резерви Росії, передає «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

За останні кілька тижнів влада Китаю збільшила обсяг коштів, доступних для China Securities Finance Corp. (CSF), яка забезпечує ліквідністю учасників ринку акцій КНР на 2,5–3 трлн юанів, або від $402,5 млрд до $483 млрд.

Обсяг міжнародних резервів Росії на початок червня оцінювався в $360 млрд.

Читайте такожКитайський "фондовий міхур" і Україна Джерела агентства повідомили, що гроші були виділені через механізм перекредитування центрального банку, кредитні лінії в комерційних банках, запозичення CSF на міжбанківському ринку, а також через облігації і короткострокові векселі, що продаються CSF.

Аналітики відзначають, що зростання фондових ринків на 10-15% з мінімумів, зафіксованих 10 липня, безпосередньо пов'язано з обсягом державної підтримки китайської влади. Це викликає побоювання у інвесторів і гравців ринку, які вважають, що відскік ринку обумовлений виключно держпідтримкою.