У приватизації повинні брати участь якісні іноземні інвестори, а не екс-олігархи - Яценюк

Про це 19 липня у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" заявив глава уряду Арсеній Яценюк, передає "Українська правда".

Читайте такожЯценюк американським бізнесменам: Україна потребує приходу інвесторів

"Ми починаємо прозору і чесну приватизацію, і тому хочемо, щоб в ній брали участь виключно якісні іноземні інвестори, а не колишні українські олігархи", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк закликав приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.