У приватизації повинні брати участь якісні іноземні інвестори, а не екс-олігархи - Яценюк

18:45, 19 липня 2015
Фондовий ринок
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Україна починає процес прозорої і чесної приватизації.

Фото УНИАН

Про це 19 липня у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" заявив глава уряду Арсеній Яценюк, передає "Українська правда". 

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"Ми починаємо прозору і чесну приватизацію, і тому хочемо, щоб  в ній брали участь виключно якісні іноземні інвестори, а не колишні українські олігархи", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк закликав приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.

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