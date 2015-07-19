У приватизації повинні брати участь якісні іноземні інвестори, а не екс-олігархи - Яценюк
18:45, 19 липня 2015Фондовий ринок
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Україна починає процес прозорої і чесної приватизації.
Яценюк заявив про чесну і прозору приватизацію / Фото УНІАН
Про це 19 липня у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" заявив глава уряду Арсеній Яценюк, передає "Українська правда".
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"Ми починаємо прозору і чесну приватизацію, і тому хочемо, щоб в ній брали участь виключно якісні іноземні інвестори, а не колишні українські олігархи", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк закликав приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.
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