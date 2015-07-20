Масштабна угода в сфері виробництва зброї: Lockheed купує Sikorsky за $8 мільярдів

Найбільший виробник зброї у США Lockheed Martin Corp домовився про покупку підрозділу United Technologies Corp Sikorsky Aircraft, виробника вертольотів Black Hawk, більш ніж за $8 мільярдів, повідомило Reuters джерело, знайоме з ходом переговорів.

Компанії планують оголосити про угоду в понеділок - до оголошення квартальних результатів у вівторок, повідомило джерело, яке побажало не розкривати свого імені.

Читайте такожЕксперт: 70-80% озброєння російської армії застаріле, військовий конфлікт РФ з НАТО малоймовірнийЦе може стати самим серйозним придбанням для Lockheed після покупки Martin Marietta Corp приблизно за $10 мільярдів два десятиліття тому і першим серйозним стратегічним ходом для босів обох компаній - Грега Хейєса з United Tech і Мэріллін Хьюсон з Lockheed.

Представники United Technologies і Lockheed від коментарів відмовилися.

У минулому році на частку Sikorsky довелося $7,5 мільярда з $65 мільярдів виручки UTC.