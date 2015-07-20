Бажаючі придбати банки часто не хочуть називати своїх справжніх власників і розкривати доходи - НБУ

Національний банк України з початку року дозволив придбання 12 банків, при цьому відхилив 25 заявок на придбання 15 банків, повідомляється на сайті регулятора.

«З початку року Національний банк дозволив придбати істотну участь у 12 банках і заборонив придбати істотну участь 25 заявникам у 15 банках», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, регулятор надав дозвіл на придбання банку «Траст» Володимиру Авраменку, який має намір придбати 100% акцій банку у трьох громадян Російської Федерації Іллі Юрова, Миколи Фетисова та Сергія Бєляєва.

Також регулятор дав згоду на збільшення істотної участі казахському "Казкоммерцбанку" в "БТА Банку", європейського банківського холдингу "ProCredit Holding AG & Co" KGaA - у "ПроКредит Банку". Регулятор також дозволив власникам чотирьох банків легалізувати свою присутність у складі акціонерів фінустанов. Зокрема, Вадиму Новинському - в "Юнекс Банку", Володимирові Клименку - в "Укрінбанку", Віктору Поліщуку - в банку "Михайлівський", Максиму Шпаку - в "Радикал Банку".

Нацбанк також дозволив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продати один неплатоспроможний і один перехідний банк, зокрема, продати Вікторові Поліщуку "Всеукраїнський Банк Розвитку", який належав Олександру Януковичу, Олександру Стецюку - перехідний банк, створений на базі "Омега Банку".

У повідомленні наголошується, що 35 із 37 відмов Національного банку заявникам на придбання істотної участі стосувалися неплатоспроможних банків.

"Зараз у більшості випадків Національний банк дійсно відмовляв заявникам придбання істотної участі. Причини відмови - заявники або не розкривають своїх кінцевих власників, або не можуть підтвердити свій майновий стан. Національний банк не бачить сенсу дозволяти купувати неплатоспроможні банки особам, які не можуть підтвердити своє майнове становище", - цитуються в повідомленні слова директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку Леоніда Антоненка.

Також повідомляється, що ще 40 заявникам Національний банк повернув пакети документів на їх вимогу.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня представити пакети документів про своїх реальних власників і контролерів.

Вимоги регулятора засновані на законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», який набрав чинності з 8 березня.

У рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

Раніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН повідомляв, що Нацбанк розраховує цього року значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою.