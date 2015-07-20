"Роснефть", яка знаходиться під санкціями, купила 30% спільного з Італією виробника вертольотів

Найбільша в РФ нафтокомпанія "Роснефть" стала власником 30-процентної частки у спільному підприємстві HeliVert, що збирає в РФ італійські вертольоти AgustaWestland.

Як пише Рейтер, про це партнери повідомили сьогодні.

До входження "Роснефти" у СП "дочка" італійської Finmeccanica і "дочка" держкорпорації "Ростех" "Вертольоти Росії" володіли по 50 відсотків спільного підприємства.

Наприкінці минулого року "Роснефть" оголосила про плани стати співвласником СП і його основним замовником, повідомивши, що її цікавить купівля локалізованих у РФ вертольотів моделі AW189 для обслуговування шельфових родовищ.

Після операції у AgustaWestland залишиться 40 відсотків часток у СП, у "Вертольотів Росії" - 30 відсотків, йдеться в повідомленні компанії, яка не розкриває інші деталі операції.

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"Роснефть" збирається розмістити якірне замовлення на поставку 150 вертольотів російської збірки, локалізація яких у РФ, за умовами угоди, повинна досягти як мінімум 50 відсотків до 2025 року, йдеться у повідомленні "Роснефти".

Крім того, "Роснефть", не чекаючи освоєння складання вертольотів у РФ, підписала з AgustaWestland угоду про купівлю 10 вертольотів AW189 в 2015-2017 роках на суму 160 мільйонів євро, повідомила Finmeccanica.

Багатоцільовий вертоліт AW189 розроблений спеціально для офшорних польотів та пошуково-рятувальних операцій з максимальною дальністю польоту 1111 кілометр, стандартна модифікація розрахована на перевезення 16 пасажирів.

Helivert із 2012 року випускає середні вертольоти AW139.