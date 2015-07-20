Templeton ліквідує фонд, що інвестує в Росію

Рада директорів одного з найстаріших фондів, що інвестують в Росію, - Templeton Russia and East Europe Fund - вирішив запропонувати його акціонерам прийняти рішення про ліквідацію та розформування з ряду причин, включаючи невеликий розмір і низький інтерес інвесторів, передає Reuters.

Фонд був сформований відомим інвестором, ентузіастом ринків Марком Мобіусом, який минулого тижня відійшов від оперативного управління Templeton Asset Management. Мобіус традиційно підтримував ідею інвестицій у Росію, однак говорив і про те, що через санкції буде змушений продавати російські папери.

Читайте такожGoldman Sachs вважає, що в липні Україна введе мораторій на виплату боргівЗбори акціонерів фонду призначено на 24 вересня. У разі схвалення, розформування відбудеться до кінця року.

За даними фонду на 30 червня, вартість його активів становила лише $57,9 мільйона. Серед російських акцій, на які у фонді припадає найбільша вага, - Лукойл (7,4%) і Сбербанк (7%). Крім того, в портфель фонду входять акції Башнафти, Діксі, Магніту, Норильського нікелю і Фосагро.

Як російський фондовий ринок у цілому, так і індустрія колективних інвестицій істотно постраждали за останні роки, а особливо з початку українського конфлікту і пов'язаних з ним міжнародних санкцій, а також через обвал національної валюти.