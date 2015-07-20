Бюджет із початку року отримав 660 мільйонів гривень від оренди держмайна
Річний план надходжень від орендних платежів становить усього 584 млн грн.
Фонд державного майна України (ФДМ) із початку року спрямував до бюджету 660 млн грн від оренди держмайна, що становить 121% річного плану, повідомила прес-служба ФДМ.
При цьому передбачений держбюджетом план надходжень від орендних платежів у 2015 році становить 584 млн грн.
Нагадаємо, що ФДМУ за 5 місяців 2015 року спрямував до бюджету 456,14 млн грн від оренди держмайна, що становить 84% річного плану.
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Як повідомляв УНІАН, Україна готує масштабну приватизацію держмайна. Прем'єр-міністр Яценюк закликав приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.