Демчишин не хоче передавати Фонду держмайна акції "Центренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості виступає проти передачі Фонду держмайна 78% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Центренерго» для підготовки до приватизаційного конкурсу без реального покупця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві 21 липня заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

Раніше Фонд державного майна України звернувся до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з проханням до 22 липня передати йому пакети акцій «Центренерго».

«Самій передачі (акцій – УНІАН) я протидію. Але я не протидію приватизації», - сказав міністр.

За словами Демчишина, контроль міністерства над «Центренерго» дозволяє протидіяти на ринку і створювати конкуренцію приватному енергохолдингу ДТЕК.

Крім цього, за словами міністра, втрата контролю над «Центренерго» може призвести до зміни топ-менеджменту й порушити підготовку до опалювального сезону.

«Я проти такої передачі», - підкреслив Демчишин.

Міністр зазначив, що в разі появи реального покупця передача держпакета акцій «Центренерго» Фонду держмайна відбудеться швидко.

«Передача відбудеться швидко, якщо з'явиться покупець – нехай забирає», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін у травні доручив Фонду держмайна забезпечити виставлення на продаж 31 підприємства енергетичної та вуглевидобувної галузі, в тому числі «Центренерго» та Миколаївської ТЕЦ. У свою чергу, Міненерговугілля має передати необхідні пакети акцій цих компаній ФДМУ.

На початку липня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ще раз вимагав від Міненерговугілля терміново передати ФДМУ пакет акцій «Центренерго».

Раніше прем'єр неодноразово зазначав, що в купівлі «Центренерго» зацікавлені інвестори із США та Євросоюзу. На думку Яценюка, прихід прозорих зарубіжних інвестицій дасть можливість дисциплінувати енергетичну галузь і відкрити доступ до західних ринків капіталу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт -14% генеруючої потужності України. Електроенергію ПАТ «Центренерго» поставляє в Київську, Харківську і Донецьку область.