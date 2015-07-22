S&P підвищило рейтинг Греції до ССС+

Про це йдеться в прес-релізі рейтингового агентства, передає РИА Новости.

Крім того, S&P підтвердило короткострокові кредитні рейтинги країни в іноземній і національній валютах на рівні "C" зі стабільним прогнозом.

"Підвищення рейтингів Греції відображає поліпшені перспективи ліквідності в Греції після згоди минулого тижня... на трирічну програму через механізм ESM, поряд з виділенням грецькому уряду бридж-кредиту в 7,16 мільярда євро строком на три місяці, який воно використало для погашення простроченої заборгованості перед МВФ, а банк Греції — для виплати ЄЦБ", — повідомляється в релізі.

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Стабільний прогноз по рейтингах Греції вказує на збалансованість ризиків для рейтингу на рівні "CCC+". Агентство підвищить рейтинг при зростанні перспектив зниження державного боргу країни. До позитивного зміни рейтингів може також призвести успішне виконання структурних реформ.

Перешкода чи призупинення виконання програми ESM призведе до зниження рейтингів країни через припинення вливань капіталу в грецькі банки і зниження впевненості в економіці Греції, повідомляється в релізі агентства.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Греція в понеділок, 20 липня, погасила перед Європейським центральним банком 4,2 мільярда євро заборгованості. Якщо б уряд Греції оголосив дефолт по виплаті облігацій, ЄЦБ міг припинити екстрену підтримку ліквідності грецьких банків.